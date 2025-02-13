Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Маринин
    Да , даёт Юля ...так даёт , что многие чиновница завидуют .Скандальная истор...
  • Андрей
    Брагину М. - направить в качестве мягкой силы в Точикистон поднимать культур-мультур и образование в этой странеНикаких шортиков ...
  • Русский Россиянин
    А крыша это, депутаты и правительство, которые на этом зарабатывают, так как лишились возможности вывозить на запад и...Русская община на...

Судан и Россия договорились о создании военно-морской базы в Порт-Судане

Судан и Россия договорились о создании военно-морской базы в Порт-Судане

Судан и Россия договорились о создании военно-морской базы в Порт-СуданеНа фоне позитивных новостей о вероятном сохранении российских военных баз в Латакии и Тартусе, приходят и позитивные новости из Судана, где снова оживилась тема военно-морской базы ВМС РФ в Порт-Судане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх