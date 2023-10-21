Стали известны подробности о мигрантах, угрожающих в видео губернатору Самарской области

Одного из них арестовали, второго выдворят из России в ближайшее время.Сегодня, 21 октября, ТГ-канал Многонационал опубликовал подробности о мигрантах, которые опубликовали в соцсетях видеообращение с угрозами изнасилования в адрес губернатора Самарской области.
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