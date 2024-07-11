Новая статья: В открытом доступе: государственные базы данных, из которых мо...

Новая статья: В открытом доступе: государственные базы данных, из которых можно извлечь много полезной информацииС переходом на формат открытых данных сайты ряда российских госведомств достигли уровня полноценных информационно-аналитических сервисов, предоставляющих свободный доступ к всевозможным общественно полезным сведениям.
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