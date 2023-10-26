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Закон, порядок, государство

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Сегодня вступил в силу Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»

26 октября 2023 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 138-Ф3 «О гражданстве Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 138-ФЗ), который заменил одноименный закон, действовавший более 20 лет – Федеральный закон от 31 мая 2002 г.

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