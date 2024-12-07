Украина близка к потере пяти городов

В ближайшее время под контроль ВС РФ могут перейти Курахово, Часов Яр, Мирноград, Покровск (украинское название Красноармейска), Торецк (украинское название Дзержинска), рассказал боец ВСУ, экс-нардеп Верховной рады Егор Фирсов.
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