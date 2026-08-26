ICE Begins Deporting Illegal Immigrants To Dangerous African Countries Imagine entering the US illegally and enjoying the fruits of the American economy for years, only to wake up one day in the darkest of Africa in a country known for cannibalism? The strategy might be ugly, but it might also be ingenious.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии