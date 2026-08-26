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Zero Hedge

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ICE Begins Deporting Illegal Immigrants To Dangerous African Countries

ICE Begins Deporting Illegal Immigrants To Dangerous African Countries

ICE Begins Deporting Illegal Immigrants To Dangerous African Countries Imagine entering the US illegally and enjoying the fruits of the American economy for years, only to wake up one day in the darkest of Africa in a country known for cannibalism?  The strategy might be ugly, but it might also be ingenious.

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