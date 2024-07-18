Депутат рассказал, как надо поступить с самокатами

После инцидента с туристкой из Санкт-Петербурга, которую в центре Екатеринбурга сбили самокатчики на прокатном скутере, депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов призвал перевести дискуссию о безопасности пешеходов на тротуарах в официальную плоскость.
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