Депутат рассказал, как надо поступить с самокатами

После инцидента с туристкой из Санкт-Петербурга, которую в центре Екатеринбурга сбили самокатчики на прокатном скутере, депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов призвал перевести дискуссию о безопасности пешеходов на тротуарах в официальную плоскость.