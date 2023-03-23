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Российские специалисты разработали специальную линзу для маскировки от камер дронов объектов с инфракрасным излучением

Российские специалисты разработали специальную линзу для маскировки от камер дронов объектов с инфракрасным излучением

Появилась информация о создании нового инструмента по защите объектов от дронов противника. Речь идёт о специальной линзе, которая получила от разработчиков название «Щит».

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