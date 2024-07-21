Trump Surpasses Biden in Cash

“The GOP posted another strong fundraising month in June, with the Republican National Committee reporting its best fundraising month in years, as Donald Trump surpassed President Biden’s once-enormous campaign cash advantage,” the Washington Post reports.
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