В Орле частично восстановили движение троллейбусов

В МУП «ТТП» сообщили о текущей ситуации с движением общественного электротранспорта. Пока удалось возобновить движение троллейбусов в привычном режиме только по маршруту №6.
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