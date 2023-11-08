Зеленский рассказал о планах наступления в 2023 и 2024 годах

Украина привлекает в армию больше женщин, что говорит о потерях, пишут СМИ Лидер Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил о продолжении контрнаступления ВСУ до конца года, а также поделился планами на 2024 год.
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