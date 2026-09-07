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Царьград

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Трамп нарушил перемирие с Ираном постом в Truth Social

Трамп нарушил перемирие с Ираном постом в Truth Social

Дональд Трамп нарушил 60-дневное перемирие с Ираном, продленное 17 августа. Он разместил пост в Truth Social с картой Ормузского пролива, подписав её как "новая территория США", что может привести к росту напряженности между странами.

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