Дети Екатерины Климовой Социальные сетиУ актрисы четверо детей от разных мужчин. Старшую дочь, 23-летнюю Елизавету, она родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.
Климова
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Дети Екатерины Климовой Социальные сетиУ актрисы четверо детей от разных мужчин. Старшую дочь, 23-летнюю Елизавету, она родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.
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