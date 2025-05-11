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Климова

Климова

Дети Екатерины Климовой Социальные сетиУ актрисы четверо детей от разных мужчин. Старшую дочь, 23-летнюю Елизавету, она родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.

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