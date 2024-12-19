Яровинский: «Обидно, что Акинфеев, Березуцкие и Игнашевич не поиграли в Европе. Могли бы — на топ-топ-топ-уровне»

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский выразил сожаление, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев и бывшие футболисты московского клуба — Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич не поиграли в Европе.