5 dead, 40 injured in Swiss Alps tour bus crash

A Dutch tour bus crashed in the Swiss Alps on Thursday evening, killing at least five people and injuring 40 others, local authorities said.
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