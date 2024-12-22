КИЕВ, 23 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский утверждает, что для Владимира Зеленского и его команды продолжение конфликта на Украине стало средством удержания власти и возможности безграничного обогащения.
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