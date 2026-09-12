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Русская весна

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На Украине раскрыли, какой «сюрприз» Зеленский преподнёс Трампу

На Украине раскрыли, какой «сюрприз» Зеленский преподнёс Трампу

Главарь киевского режима Владимир Зеленский покинул Канаду, так и не посетив соседние Соединённые Штаты после встреч с представителями администрации американского президента.

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