В Архангельске почтили память погибших в годы интервенции на Русском Севере

В преддверии Дня памяти павших в годы Гражданской войны и интервенции в Поморье прошла церемония возложения цветов к памятному обелиску на набережной Северной ДвиныВ преддверии Дня памяти павших в годы Гражданской войны и интервенции в Поморье прошла церемония возложения цветов к памятному обелиску на набережной Северной ДвиныГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский, председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога, руководитель департамента оценки ….
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