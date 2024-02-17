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Регион 29

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В Архангельске почтили память погибших в годы интервенции на Русском Севере

В преддверии Дня памяти павших в годы Гражданской войны и интервенции в Поморье прошла церемония возложения цветов к памятному обелиску на набережной Северной ДвиныВ преддверии Дня памяти павших в годы Гражданской войны и интервенции в Поморье прошла церемония возложения цветов к памятному обелиску на набережной Северной ДвиныГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский, председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога, руководитель департамента оценки ….

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