Малкольм Томас пропустит 4-5 матчей из-за перелома пальца

Американский центровой «Самары» Малкольм Томас восстанавливается после перелома пальца. Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», 34-летний баскетболист получил травму в матче против «Автодора» 15 ноября.
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