ЦИК: завершается срок подачи заявлений о голосовании по месту нахождения

Центризбирком сообщил, что подать заявление на голосование на выборах в Госдуму и других совмещённых с ними выборах по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель» можно до 23:59 по Москве 14 сентября.
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