Какой подлости можно ожидать от каждого из знаков зодиака?

Каждый из нас мечтает жить в идеальном мире, где нет вражды, ненависти и предательства. Увы, но это невозможно, а потому не стоит удивляться, что рядом с нами в любой момент может появиться человек, способный на подлость.
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близняры совершенно не лицемерные, скорее саркастичные, легкие в общении, скандалы они не любят, стараются тихо слиться от конфликта. Да, если дойдет до открытого столкновения - наговорить могут всякого, о чем потом пожалеют. Но в целом люди не пакостные, очень интеллектуальные и в дружбе довольно честные.
Тельцы действительно ценят материальное, любят золото и достаток, статус (классная дорогая машина, квартира в элитном доме, одежда, украшения), но они довольно терпеливые и спокойные. Разозлить их - надо постараться. А вот тогда спасайся кто может - телец разнесёт всё вокруг в состоянии аффекта.
ну и неправильные характеристики знаков... раки очень завистливые, способны за спиной делать гадости, на добро отвечают подлостью.. На них надеяться нельзя. Рыбы... никогда не помогают в тяжелой работе/ситуации, живут, как хотят, не заботясь о родных и близких