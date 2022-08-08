Стали известны все участники «Динамо-Кубка Приморского края»

Этот матч пройдет в субботу, 13 августа, в 16 часов на стадионе «Городской». Также в этот день состоятся следующие матчи: Авангард — Звезда (в Арсеньеве) КСШОР — Дальнереченск (во Владивостоке, стадион «Юность») Компаньон — Анри (во Владивостоке) В воскресенье, 14 августа сыграют: Артем — Энергия-Димир (в Артеме, стадион «Угольщик») Динамо — Океан (во Владивостоке, стадион «Динамо») Сборная УГО — Штурм (в Уссурийске, стадион «Локомотив») Тайфун — ОФК «Уссури» (во Владивостоке) Отметим, что благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице «Терминала Астафьева» и Правительства Приморского края, в этом году победитель и финалист «Динамо-Кубка Приморского края» турнира поборются за денежный приз — команды разыграют 450 тысяч рублей! В турнире примут участие 16 команд со всего Приморского края.