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«Пью таблетки горстями»: фармаколог Кравцова объяснила, чем опасен прием более 5 препаратов в день

«Пью таблетки горстями»: фармаколог Кравцова объяснила, чем опасен прием более 5 препаратов в день

Без лекарств зачастую обойтись нельзя, но и большое их количество может серьезно ударить по печени, почкам и другим органам.

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