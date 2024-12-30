Как не объесться за праздничным столом

Ну вот опять приехали. Ты сидишь за столом с болью в животе и соусом на подбородке. Если и есть какой-то день в году, который по-настоящему бросает вызов самодисциплине, так это 24 декабря (а в России — 31 декабря, — прим.
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