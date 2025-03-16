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Арест сына экс-замгубернатора Брянской области: посредничество в коррупции

Арест сына экс-замгубернатора Брянской области: посредничество в коррупции

Сын бывшего замгубернатора Брянской области арестован по подозрению в посредничестве при получении взятки.

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