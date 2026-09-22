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ИА Регнум

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Ученые предупредили о магнитной буре, которая накроет Землю 24 сентября

Ученые предупредили о магнитной буре, которая накроет Землю 24 сентября

Вторая с начала осени магнитная буря ожидается на Земле в четверг, 24 сентября. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

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