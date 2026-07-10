ЦБ ввел в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту

Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом сто рублей выпуска 2026 года. Она посвящена Центральному федеральному округу, на обороте разместили стилизованное изображение его карты, а также Ржевский мемориал Советскому Солдату.
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