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Аргументы и Факты

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ЦБ ввел в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту

ЦБ ввел в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту

Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом сто рублей выпуска 2026 года. Она посвящена Центральному федеральному округу, на обороте разместили стилизованное изображение его карты, а также Ржевский мемориал Советскому Солдату.

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