Части россиян выплатят двойную пенсию в июне

Алина Белова

Информация получается недостоверной для тех , кто не очень силён в этих вопросах. Надо писать прямо, что достигшим 80 лет, прибавят 8134 рубля и не указывать вторые 8134, которые они уже получают. Ваша же формулировка звучит вот так : - В 2024 году она составляет 8134 рубля 88 копеек, получается, что выплата увеличится до 16 269 рублей.. Это вызывает возмущение у людей. Ждут прибавку 16 тысяч, а получат восемь. Акцентировать внимание надо на конкретной цифре, а не отвлекать внимание. И второе : в заглавии написано , что россияне получат в июне двойную пенсию. Какая это двойная ? Вы такими заглавиями дисквалифицируете себя, зазывая читателей. Запомните, что вам многие не верят, поэтому вы отталкиваете от прочтения народ недостойными заглавиям, а не привлекаете. .