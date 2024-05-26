Страна и люди
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Страна и люди

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Части россиян выплатят двойную пенсию в июне

Части россиян выплатят двойную пенсию в июне

В июне россияне, которым в мае исполнилось 80 лет, получает двойную пенсию. Об этом сообщает «Парламентская газета» .

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Комментарии
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Алина Белова
Информация получается недостоверной для тех , кто не очень силён  в этих вопросах.  Надо писать прямо, что достигшим  80 лет, прибавят 8134 рубля и не указывать вторые 8134, которые  они  уже получают. Ваша  же  формулировка звучит вот так :   -    В 2024 году она составляет 8134 рубля 88 копеек, получается, что выплата увеличится до 16 269 рублей..   Это вызывает  возмущение  у  людей.     Ждут прибавку 16 тысяч, а  получат  восемь.  Акцентировать внимание  надо    на конкретной  цифре, а не отвлекать внимание.   И второе :  в заглавии написано , что россияне получат в  июне  двойную пенсию. Какая это двойная ?  Вы такими заглавиями  дисквалифицируете  себя, зазывая  читателей. Запомните, что вам многие не верят, поэтому вы отталкиваете от прочтения  народ  недостойными заглавиям,  а  не  привлекаете. .
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