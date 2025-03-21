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Таджики требуют выдавать им квартиры: Диаспора открыто выступила против новых инициатив

Таджики требуют выдавать им квартиры: Диаспора открыто выступила против новых инициатив

Наглость – второе счастье. Русскую поговорку решил проиллюстрировать глава таджикской диаспоры в Иркутске.

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Комментарии
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sylpfide sylpfide
По состоянию здоровья рекомендовано перебраться в район Ферганской долины - так мне там сразу дадут сертификат на жилье? Сейчас - разбегутся, догонят и добавят. А в России им должны все по первому требованию все предоставлять, даже в ущерб своего народа.
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8 час.
Наталья Волкова
Вот такая у нас щедрая госдура- обезьянам жилье, а своим хрен
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7 час.
Евгения Болотова
Если бы у чиновников мозги были, то такого взрыва не произошло бы...
Ответить
5 час.
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