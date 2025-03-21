Таджики требуют выдавать им квартиры: Диаспора открыто выступила против новых инициатив

sylpfide sylpfide

По состоянию здоровья рекомендовано перебраться в район Ферганской долины - так мне там сразу дадут сертификат на жилье? Сейчас - разбегутся, догонят и добавят. А в России им должны все по первому требованию все предоставлять, даже в ущерб своего народа.