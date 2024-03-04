Bloomberg: Cкандал в ФРГ возродил конфликт в вопросе поставок Киеву

Скандал с утечкой разговора высокопоставленных офицеров вооруженных сил Германии о поставках Украине ракет Taurus для удара по Крымскому мосту возродил конфликт между Берлином и союзниками в вопросе поставок оружия Киеву.
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