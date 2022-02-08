Джон Проссер показал первые фото iPhone SE 3. Его презентация состоится 8 марта

Джон Проссер — авторитетный инсайдер Apple и создатель ютьюб-канала Front Page Tech. Там блогер публикует видео с новыми продуктами культовой компании, анализирует различные технологические новинки и рассказывает о малоизвестных функциях смартфонов.
Джон Проссер — авторитетный инсайдер Apple и создатель ютьюб-канала Front Page Tech. Там блогер публикует видео с новыми продуктами культовой компании, анализирует различные технологические новинки и рассказывает о малоизвестных функциях смартфонов.
Свежие комментарии