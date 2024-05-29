Янник Синнер не считается фаворитом "Ролан Гаррос" - мнение Бориса Беккера

Согласно заявлениям шестикратного обладателя турниров Большого шлема и бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера, второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру сложно стать фаворитом на предстоящем Открытом чемпионате Франции по теннису, который пройдет с 26 мая по 9 июня.