Янник Синнер не считается фаворитом "Ролан Гаррос" - мнение Бориса Беккера

Согласно заявлениям шестикратного обладателя турниров Большого шлема и бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера, второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру сложно стать фаворитом на предстоящем Открытом чемпионате Франции по теннису, который пройдет с 26 мая по 9 июня.
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