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Автоэксперты назвали машины с проблемной подвеской

Автоэксперты назвали машины с проблемной подвеской

Технические проблемы могут возникнуть даже у известных марок автомобилей. Специалисты рассказали, на каких машинах начинают выходить из строя компоненты ходовой части после 100 тысяч км, а какие не испытывают серьезных перебоев даже после 200 тысяч.

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