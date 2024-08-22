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Астраханский вуз готов расширить подготовку кадров для водного транспорта Туркменистана

Астраханский вуз готов расширить подготовку кадров для водного транспорта Туркменистана

Презентации возможностей Астраханской области по подготовке кадров в сфере водного транспорта была посвящена встреча между руководством Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.

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