Астраханский вуз готов расширить подготовку кадров для водного транспорта Туркменистана

Презентации возможностей Астраханской области по подготовке кадров в сфере водного транспорта была посвящена встреча между руководством Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.
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