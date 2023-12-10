Почему женщина никогда не должна давать мужчине деньги

Да, мужчины нынче нищие и немощные пошли. Хорошо, если себя обеспечить в состоянии. Иначе женщинам на шею норовят сесть.

Майя Maja

Это знаешь, как платье дорогое нельзя давать поносить другой. Если не умеет носить красивые и дорогие вещи обязательно испортит или по неопытности или от зависти))