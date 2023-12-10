В мире, где перепутались гендерные роли, черт ногу сломит, кто и что кому должен, что можно, а что, категорически, запрещено.
Почему женщина никогда не должна давать мужчине деньги
Комментарии
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Элина Морозова
Да, мужчины нынче нищие и немощные пошли. Хорошо, если себя обеспечить в состоянии. Иначе женщинам на шею норовят сесть.
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5 час.
Майя Maja
Это знаешь, как платье дорогое нельзя давать поносить другой. Если не умеет носить красивые и дорогие вещи обязательно испортит или по неопытности или от зависти))
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1 час.
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