ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему женщина никогда не должна давать мужчине деньги

Почему женщина никогда не должна давать мужчине деньги

В мире, где перепутались гендерные роли, черт ногу сломит, кто и что кому должен, что можно, а что, категорически, запрещено.

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Комментарии
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Элина Морозова
Да, мужчины нынче  нищие и немощные пошли. Хорошо, если себя  обеспечить в состоянии. Иначе  женщинам  на шею норовят сесть.
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5 час.
Майя Maja
Это знаешь, как платье дорогое нельзя давать поносить другой. Если не умеет носить красивые и дорогие вещи обязательно испортит или по неопытности или от зависти))
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1 час.

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