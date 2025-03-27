ВСУ провели 38 обстрелов: житель Алешек ранен в результате атаки дрона

В результате удара ВСУ беспилотником по Алешкам Херсонской области пострадал молодой человек. За сутки украинские силы совершили 38 обстрелов населённых пунктов на левом берегу Днепра, включая Новую Каховку и Голую Пристань.
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