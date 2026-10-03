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Даниил Глейхенгауз: «Пока наши пары катались у нас в стране, и некоторые делали одно и то же из года в год, фигурное катание менялось и двигалось вперед»

Хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил лидерство грузинской пары Анастасия Метелкина – Лука Берулава на турнире в Батуми.

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