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В Москве прошел симпозиум «Сердечно-сосудистый пациент и вирусная атака»

В Москве прошел симпозиум «Сердечно-сосудистый пациент и вирусная атака»

29 сентября в Москве, в Международный день сердца, состоялся симпозиум «Сердечно-сосудистый пациент и вирусная атака: риски, тактика, защита».

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