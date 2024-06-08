Швейцарский саммит по спасению лица КЗ

КВАДРАТУРА КРУГА Придуманный коллективным Байденом «саммит мира» в Швейцарии совершенно неожиданно превратился в серьезную проблему для самих придумывателей.
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