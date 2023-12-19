Батыр-перемога 80-го уровня

Коля Колянов Уважаемая Гульшат, забирай своих скотоводов и чабанов домой Они же себя выдают в России за очень о........ных специалистов.

КК Коля Колянов Гульшат, а название вашего интернет- издания Orba.kz вас характеризует как уж ещё лучше👍😂🤣