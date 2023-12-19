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Батыр-перемога 80-го уровня

Батыр-перемога 80-го уровня

Сейчас вам будет явлена в 2-х актах трагическая, но поучительная история из страны, победившей Наполеона, — из Казахстана! Трагедия называется “Отопление в декабре”! Акт 1.

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Комментарии
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Коля Колянов
Уважаемая Гульшат, забирай своих скотоводов и чабанов домой Они же себя выдают в России за очень о........ных специалистов.
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2 час.
КК
Коля Колянов
Гульшат, а название вашего интернет- издания Orba.kz вас характеризует как уж ещё лучше👍😂🤣
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2 час.
Юрий Кушнарев
идиот бесфамильный,прочти,что пишут казахские СМИ о России и русских,а самое главное -что делает режим назарбаева-токаева ,являясь стратегическим союзником,ещё лезешь с какими-то претензиями,чучело
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1 час.

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