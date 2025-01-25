Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Forbes: Индия активно ищет замену российской нефти

Forbes: Индия активно ищет замену российской нефти

С началом военного конфликта на Украине в 2022 году Индия стала крупным покупателем российской нефти на фоне масштабных санкций Запада, с которыми столкнулась Россия.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Чего искать то - звони Трампу и он подгонит раза в два дороже! Однако вопрос, а чего стоит этот БРИКС?
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18 час.
ап
анатолий панов
Весьэтот БРИКС живет по принципу и рыбку сьесть и на........й сесть.
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17 час.
Boris Max
Что индусы, что китайцы сёнавно ЗДУНЫ!
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5 час.

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