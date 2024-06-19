Мост “Волшебный лист” в Сочи завершают устанавливать Проект представили в 2020 году, стартовая цена проекта была на уровне 300₽ млн.
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Мост “Волшебный лист” в Сочи завершают устанавливать Проект представили в 2020 году, стартовая цена проекта была на уровне 300₽ млн.