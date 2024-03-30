Пошаговая стратегия Songs of Conquest получила 9 новых карт. Выход из раннего доступ...

Пошаговая стратегия Songs of Conquest получила 9 новых карт. Выход из раннего доступа снова откладываетсяАтмосферная пошаговая стратегия Songs of Conquest получила важное обновление, которое расширило список доступных для противостояний карт.
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