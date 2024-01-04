Audi показала закулисье съёмок «Электриханы» с Кеном Блоком

AudiИзвестный американский гонщик, создатель серии экстремальных видеороликов «Джимхана», сооснователь компании по производству обуви и аксессуаров для скейтбординга DC Shoes Кен Блок ушёл из жизни год назад.
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