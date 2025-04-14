В Ростове-на-Дону полицейские выявили нарушение миграционного законодательства

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с Военным следственным отделом Следственного комитета России по Ростовскому гарнизону и Военным комиссариатом провели проверочные мероприятия в Первомайском районе Ростова-на-Дону.