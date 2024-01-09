Дорожная ситуация в Казани

За прошедшие выходные и праздничные дни (с 31 декабря 2023 по 8 января 2024) в городе Казани зарегистрировано 724 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, из них 11 происшествий с пострадавшими – 3 наезда на пешеходов и 8 столкновений транспортных средств.