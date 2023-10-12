Центробанк объяснил смысл требования о продаже валютной выручки

Известия/Дмитрий Коротаев Введение требования к крупным компаниям-экспортерам по репатриации и обязательной продаже валютной выручки позволит снизить краткосрочные колебания курса рубля, сохранив при этом выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников рынка.
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