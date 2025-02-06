Китай в 2024 году в 1,4 раза нарастил импорт мороженого из России

КНР приобрела его на 32,7 миллиона долларов Китай в прошлом году сильнее всех нарастил объемы импорта мороженого из России, а главным его покупателем по-прежнему остается Казахстан, подсчитало РИА Новости по данным национальных статистических служб.
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