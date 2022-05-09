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Reuters: США усилят расследование в отношении "Лаборатории Касперского"

Reuters: США усилят расследование в отношении "Лаборатории Касперского"

Администрация президента США Джо Байдена усилила расследование национальной безопасности в отношении разработчика антивирусного программного обеспечения АО "Лаборатория Касперского" на фоне "повышенных опасений по поводу российских кибератак".

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