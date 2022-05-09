Reuters: США усилят расследование в отношении "Лаборатории Касперского"

Администрация президента США Джо Байдена усилила расследование национальной безопасности в отношении разработчика антивирусного программного обеспечения АО "Лаборатория Касперского" на фоне "повышенных опасений по поводу российских кибератак".
Администрация президента США Джо Байдена усилила расследование национальной безопасности в отношении разработчика антивирусного программного обеспечения АО "Лаборатория Касперского" на фоне "повышенных опасений по поводу российских кибератак".
Свежие комментарии