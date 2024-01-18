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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Зачем окунаются в прорубь на Крещение, 18 и 19 января, какую молитву при этом читать

Зачем окунаются в прорубь на Крещение, 18 и 19 января, какую молитву при этом читать

Зачем окунаются в прорубь на Крещение, 18 и 19 января, какую молитву при этом читать Алёна ЮрьеваКаждый год с наступлением дня Богоявления, 19 января, множество людей по всей России и в других православных странах принимают участие в традиционных крещенских купаниях.

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