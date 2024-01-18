Зачем окунаются в прорубь на Крещение, 18 и 19 января, какую молитву при этом читать Алёна ЮрьеваКаждый год с наступлением дня Богоявления, 19 января, множество людей по всей России и в других православных странах принимают участие в традиционных крещенских купаниях.